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الأقصر: مراجعة جميع مخرات السيول لمواجهة «أمطار غزيرة محتملة»

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الأقصر: مراجعة جميع مخرات السيول لمواجهة «أمطار غزيرة محتملة» الأقصر: مراجعة جميع مخرات السيول لمواجهة «أمطار غزيرة محتملة»

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أعلن محسن الشامي، مدير الادارة العامة للأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، انتهاء اللجنة المشكلة للمرور على مخرات السيول بمراكز ومدن ضمن استعدادات الاقصر لمجابهة السيول.

وأكد الشامي جاهزية مخرات السيول وتطهيرها من الحشائش بجميع مراكز ومدن المحافظة لاستقبال الأمطار الغزيرة والسيل في حال حدوثها.

وذكر مدير إدارة الأزمات أن مجموع عدد البحيرات الصناعية بالمحافظة وصل إلى 16 بحيرة لاستقبال مياه السيول والامطار الغزيرة.

تأتي تلك الإجراءات الاستباقية في اطار توجيهات المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر بتطهير جميع مخرات السيول بالمحافظة وإزالة العوائق بها أولا بأول.

المصرى اليوم

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