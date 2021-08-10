إيران تطلب من العراق طرد متمردين من إقليم كردستان

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أفادت وسائل إعلام رسمية في إيران أن مسؤولا أمنيا كبيرا طالب العراق اليوم الثلاثاء بطرد متمردين إيرانيين من إقليم كردستان أو توقع «إجراءات وقائية» تتخذها طهران ضد الجماعات المسلحة.

وقصفت إيران في السابق جماعات مسلحة من المعارضة الكردية تتمركز في شمال العراق معظمها في مناطق تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان شبه المستقل.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن على شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قوله «ندعو الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات أكثر جدية لطرد هذه الجماعات من كردستان العراق حتى لا تجد إيران نفسها مضطرة لاتخاذ إجراءات وقائية ضد هؤلاء الإرهابيين المسلحين».

ولم يشر شمخاني، الذي أدلى بهذه التصريحات في اجتماع مع وزير الخارجية العراقي الزائر فؤاد حسين إلى حكومة إقليم كردستان.

وتندلع اشتباكات على نحو متكرر على الحدود الإيرانية مع شمال العراق بين قوات الأمن الإيرانية وجماعات كردية مسلحة مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وحزب الحياة الحرة لكردستان الذي يرتبط بصلات مع متمردي حزب العمال الكردستاني في تركيا.