«الشرقية للدخان» تكشف سبب كتابة سعر السجائر على العلبة: «لا زيادات جديدة»

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قال هاني أمان، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية للدخان، إنه تلاحظ مؤخرًا عدم وجود التزام من بائعي السجائر بأسعار الشركة، مشيرًا إلى أنها لم ترفع سعر علبة السجائر منذ 3 سنوات.

وأوضح أمان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على صدى البلد، أن الزيادات القديمة كانت عبارة عن ضرائب فقط، ولم تكن في سعر السجائر، مضيفًا أن غياب الرقابة جعل البائعون يتحكمون في الأسعار.

وأضاف أن الشركة قررت وضع سعر السجائر على العبلة لمنع تلاعب التجار، مشيرًا إلى أنه في الأيام الأولى من سبتمبر ستكون الأسعار مرفقة على السجائر.

وأكد عدم زيادة أسعار السجائر في الفترة المقبلة، موضحًا أن زيادة الأسعار يذهب جزء كبير منها للدولة، وإذا كانت الزيادة ضريبية تكون جميعها لصالح الحكومة.

وأردف أن أرباح السجائر يتم استخدامها في أمور مفيدة للمواطنين، وتدعم قطاعات الغذاء والتعليم والصحة، وغيرها من الأشياء التي تعود على المواطن بالنفع.