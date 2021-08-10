استمرار العمل في محور شمال الأقصر للربط بين الصحراوي الشرقي لخدمة القطاع السياحي

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تفقد العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، الثلاثاء، تنفيذ أعمال مشروع طريق محور شمال الأقصر، برفقة المهندس باهر خليل، المدير التنفيذي لشركة أبناء حسن علام، وعبدالحق فتحي، نائب رئيس حي شمال.

وقال «لطفي» في بيان، الثلاثاء، إن الأعمال الجارية بالمشروع الذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة أبناء حسن علام، شملت البدء في عمل جسات للتربة في البر وفي النيل وجاري تجهيز الأعمال البحرية اللازمة لإنشاء كوبري على النيل حيث تنفذ أجهزة الدولة محور شمال الأقصر بمنطقة شمال المدينة بالاشتراك مع مدينة الزينية ضمن خطة تطوير الطرق وفتح شرايين جديدة بالأقصر وحل الأزمات المرورية وتوفير الوقت، وخدمة القطاع السياحي وربط شرق النيل بغربه.

ويربط محور شمال الأقصر الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوي الغربي ماراً بالزراعي الشرقي والزراعي الغربي ونهر النيل وهو عبارة عن مجموعة من الكباري والأنفاق والأعمال الصناعية، وعددهم حوالي 17 منشأة خرسانية تقريباً والباقي يتم ربطة بأعمال شبكة طرق، وطولة من 18 إلى 20 كم.