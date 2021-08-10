نتيجة الثانوية العامة 2021 (الخطوات والروابط )

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يتصدر رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة2021، محركات البحث المصري ، منذ انتهت امتحانات الصف الثالث الثانوي، في الثاني من أغسطس الجاري.

وفي ظل ترقب الطلاب لإتاحة وزارة التربية والتعليم لنتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021 تداولت العديد من المنصات بمواقع التواصل الاجتماعى، أخبارًا حول اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، الأمرنفاه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الثلاثاء، مؤكدًا أنه لا صحة على الإطلاق لما يتم تداوله من اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة بأي حال من الأحوال.

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الطلاب بالشعبتين العلمية والأدبية، رابطًا عبر موقعها الرسمي، للحصول على نتيجة الثانوية العامة2021 حيث أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي إتاحة النتيجة على هذا الرابط خلال الفترة ما بين من 14 – 18 أغسطس الجاري.

يمكن لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية الاستعلام الإلكتروني عن النتيجة عبر موقع الوزارة اعتبارًا من السبت المقبل وةالموافق 14 من أغسطس وحتى الخميس الموافق 18 من أغسطس، عبر الموقع الالكتروني للوزارة من خلال هذا الرابط (اضغط هنا واتبع الخطوات الواردة في التالي)

وتخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيا منذ عشرات السنوات للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة، وللحصول على نتيجة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي (2020-2021) يمكنكم اتباع الخطوات التالية:

*تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا).

*كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام كاملة ( الاسم، الرقم القومي، محافطة الإقامة، ...).

*تحديد الشعبة المقيد بها الطالب ( العلمية والأدبية)

*كتابة بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية

*كتابة رقم جلوس الطالب

*الضغط على زر الاستعلام

*ظهور كافة درجات الطلاب التي حصل عليها الطالب في المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

وفي حال فقدان أحد الطلاب لرقم الجلوس يمكنه استعادته حتى يتمكن من الحصول على نتيجة الثانوية العا2021 ، عبر الخطوات التالية

* يمكن لطالب الثانوية العامة أو ولي الأمر الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021، من خلال الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنـــــــــــــــــا

* أدخل اسمك

* اكتب رقم جلوسك

* سجل بريدك الالكتروني

* اضغط على سجل الان

وفي حالة فقدان الطالب لبريده الإلكتروني أو الحساب الموحد الخاص به ، يستطيع الدخول عبر الرابط التالي، ويسجل الرقم القومي الخاص به ، لظهور الحساب الموحد على الفور من هنــــــا

وتتيح وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقعها الريمي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا) اعتبارًا من السبت الموافق 14 من أغسطس وحتى الخميس الموافق 18 من أغسطس الجاري .