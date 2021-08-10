حلق شعر زوجته وتبول على وجهها وأجبرها على التسول.. إحالة «شقاوة» للجنايات

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أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، الثلاثاء، بإحالة المتهم الشهير بـ«محمد شقاوة» إلى محكمة جنايات الإسكندرية، لمحاكمته في واقعة تعذيب زوجته واحتجازها وإجبارها على التسول هي وأبنائه.

ووفقا لقائمة أدلة الثبوت في القضية التي حملت رقم (١٧٩٠٣ لسنة ٢٠٢١) محرم بك، وجهت النيابة للمتهم تهم الاحتجاز والتعذيب والاتجار بالبشر والضرب والإصابة.

كانت نيابة محرم بك تحت إشراف المستشار محمود الغايش المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، قد باشرت التحقيق في الواقعة، وقالت المجنى عليها شيماء السيد، 36 سنة، إن قصتها بدأت منذ 15 سنة عندما انفصلت عن زوجها الأول وارتبطت بزوجها الحالى «محمد»، وأوضحت في التحقيقات انها توسمت فيه الخير في بناء أسرة وتربية طفلها ثمرة زواجها الأول.

وأضافت شيماء أن زوجها كان يمتلك سيارة تاكسي وأنجبت منه 5 أطفال، ثم اكتشفت أنه مدمن شرب المخدرات والكحوليات وبدأ في الاعتداء عليها بالضرب ثم بدد كل ممتلكاته وباع شقة الزوجية وانتقلوا للعيش في شقة «قانون جديد» ثم باع السيارة الأجرة.

وتابعت: الأمور تطورت خلال الخمس سنوات الأخيرة حيث بدأ زوجها يزيد من حدة ضربها والاعتداء عليها هي وأطفالها ثم أجبرها على التسول لتوفير ثمن المخدرات، وعندما رفضت في بادىء الأمر تعدى عليها وعذبها وهددها بالقتل، وقال: «انت وعيالك تنزلوا الشارع أنا محتاج فلوس».

وأوضحت: «كان يضربني أنا وأولادي اللي خلفتهم منه وعددهم 5، عشان ننزل نتسول عشان نجيبله السجائر ويعرف هو كمان يجيب مخدرات وخمور اللي كان متعود عليها، وأنا خريجة معهد فني، لكن كنت مجبرة مع أولادي على التسول عشان نوفر فلوس الحاجة اللي هو عايزها».

وأشارت شيماء إلى أنها قضت آخر 5 سنوات في تعذيب لا ينتهي، بدأ بالضرب ثم التعدى عليها بالأسلحة البيضاء والآلات الحادة وإحداث الكثير من الجروح بجسدها، لافتة إلى أن الأمور تطورت بعد عيد الأضحى ووصلت ذروتها ، بعد أن مزق شعر رأسها ثم حلقه «زيرو» ولم يكتفى بذلك بل جردها من ملابسها وضربها وتبول على وجهها.

وأكدت أن الزوج احتجزها بالشقة التي حولها إلى سلخانة تعذيب حتى تمكنت والدتها من إبلاغ الشرطة التي نجحت في تحريرها والقبض على الزوج وتحرير محضر بالواقعة واحالته إلى النيابة العامة.

ووفقا لتحقيقات النيابة العامة التي أجراها خالد بركات مدير نيابة محرم بك بإشراف المستشار محمود الغايش المحامى العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية الكلية والتى حملت رقم (١٧٩٠٣ لسنة ٢٠٢١) جنح محرم بك ‘ فإن الشرطة نجحت في تحرير الزوجة من الشقة سكنها بشارع الصفا والمروة بمنطقة عزبة الصبحية دائرة قسم شرطة محرم بك وألقى القبض على الزوج كما تم تحريز بعض الآلات المستخدمة في عملية التعذيب .

وأمرت النيابة بحبس الزوج بتهمة الاتجار بالبشر، واستمعت النيابة إلى أقوال المجنى عليها وتسلمت تقرير الطب الشرعى الخاص بتوقيع الكشف الطبى على المجنى عليها واكد التقرير «ان الجروح الموصوفة بجسد المجنى عليها جائز حدوثها وفقا لروايتها» .