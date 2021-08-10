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دا سيلفا يتهم بولسونارو بتقليد الذي شكك في نظام التصويت

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دا سيلفا يتهم بولسونارو بتقليد ترامب الذي شكك في نظام التصويت دا سيلفا يتهم بولسونارو بتقليد الذي شكك في نظام التصويت

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اتهم الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الثلاثاء الرئيس جايير بولسونارو بمحاكاة دونالد في محاولته لإثارة «الارتباك» بالتشكيك في نظام التصويت الإلكتروني.

وقال لولا الذي حكم البرازيل بين 2003 و2010 على شبكات التواصل الاجتماعي: «عندما يصر بولسونارو على التصويت الورقي، فإنه يحاول استدعاء الارتباك كما فعل ترامب في الولايات المتحدة، ولن نقبله».

وأشار زعيم حزب العمال التقدمي بذلك إلى اقتراح بولسونارو تغيير نظام التصويت الإلكتروني المعمول به منذ 1996، بدعوى أنه يشجع على الاحتيال.
ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب مبادرة التصويت الورقي الثلاثاء، مكملاً للتصويت الإلكتروني، رغم أن الدلائل يشير إلى أن الإجراء الذي يدافع عنه بولسونارو سيفشل.

وقال دا سيلفا: «أنا لا أخوض قتالاً لا داعي له طوال الوقت لأن هذا فقط يهم بولسونارو. إنه يخلق حالة من الارتباك لاحتلال مساحة في وسائل الإعلام. إنها طريقته في الحكم. ما أريد مناقشته هو ملايين العاطلين عن العمل في هذا البلد، الناس يتضورون جوعاً».

ويتصدر لولا الاستطلاعات حول نوايا التصويت في انتخابات 2022 الرئاسية.

المصرى اليوم

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