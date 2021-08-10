شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها في التاسعة مساء اليوم باستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وتواجد في قائمة المباراة إمام عاشور لاعب الزمالك العائد من رحلة المنتخب الأولمبي في طوكيو 2020 في مفاجأة، حيث توقع الجميع إراحته، خاصة أنه كان موقوفاً المباراة الماضية.
وتضم القائمة كلا من:
حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم «جنش» – محمد أبو جبل.
خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبدالغني – محمد عبدالشافي.
خط الوسط: طارق حامد – محمود عبدالعزيز – إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبدالرازق شيكابالا – إسلام جابر – أشرف بن شرقي – أيمن حفني.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – حميد أحداد.