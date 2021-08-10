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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها في التاسعة مساء اليوم باستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتواجد في قائمة المباراة إمام عاشور لاعب الزمالك العائد من رحلة المنتخب الأولمبي في طوكيو 2020 في مفاجأة، حيث توقع الجميع إراحته، خاصة أنه كان موقوفاً المباراة الماضية.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم «جنش» – محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبدالغني – محمد عبدالشافي.

خط الوسط: طارق حامد – محمود عبدالعزيز – إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبدالرازق شيكابالا – إسلام جابر – أشرف بن شرقي – أيمن حفني.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – حميد أحداد.