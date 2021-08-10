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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مضيفه الاتحاد السكندري اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب ستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة رقم ٢٩ من بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الزمالك المباراة برصيد ٦٤ نقطة في وصافة جدول ترتيب بطولة الدوري بالتساوي مع الأهلي، حيث سجل الأبيض ٥١ هدفاً (ثاني أقوى خط هجوم) واستقبلت شباكه ١٨ هدفا (أقوى خط دفاع).

على الجانب الآخر، يدخل فريق الاتحاد السكندري المباراة برصيد ٤١ نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة، حيث سجل زعيم الثغر ٣٣ هدفا، واستقبلت شباكه ٣٢ هدفاً.

ونجح المغربي أشرف بن شرقي في تصدر قائمة هدافي نادي الزمالك في بطولة الدوري برصيد ١٣ هدفا.

وفاز فريق الزمالك في مباراة الدور الأول بهدفين مقابل لا شيء سجلهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما.

ويبحث الزمالك عن الفوز الرابع على التوالي اليوم أمام الاتحاد السكندري وذلك بعد عبور أسوان والمقاصة وغزل المحلة في الثلاث جولات الماضية.

ويحاول الفريق الأبيض الحفاظ على شباكه نظيفة للمباراة الخامسة على التوالي وذلك بعد التعادل مع الجونة بدون أهداف، والفوز على أسوان بثلاثية نظيفة، والمقاصة بهدف دون رد، وغزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.