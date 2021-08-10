أخبار عاجلة

بعد الإعلان رسميًا عن وصوله مصر.. ماذا تعرف عن متحور «دلتا بلس» وخطورته ؟ -
«شرطة المرور»: ضبط 3772 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة -
«الأقصر» تعلن عن مزايدة محلية لتأجير أماكن متنوعة بالمدينة (تفاصيل) -
إصابة محافظ القليوبية بفيروس كورونا المستجد (تفاصيل) -
مبادرة لتوعية طالبات جامعة المنيا بأضرار الزيادة السكانية -
استقرار حركة السير بهذه الطرق -
رفع 12 طن مخلفات في حملة نظافة بالبياضية جنوب الأقصر -
خالفوا الاجراءات الاحترازية لكورونا ..«الداخلية» تضبط 9693 مواطن لعدم ارتداء كمامة -
أنباء سعيدة داخل غرفة ملابس برشلونة.. عودة القوة الضاربة -
تشكيل الزمالك المتوقع.. الجزيري يقود الهجوم أمام الإنتاج الحربي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مدير صحة بيشة يعتمد البدء بتشغيل مختبر الجزيئيات الحيوية PCR لفحص كورونا

Print
بعد حصوله على اعتماد مركز "وقاية"

مدير صحة بيشة يعتمد البدء بتشغيل مختبر الجزيئيات الحيوية PCR لفحص كورونا

اعتمد مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة فالح بن ناصر الشهراني البدء بتشغيل مختبر الجزيئيات الحيوية PCR. وأعلن "الشهراني" الأسبوع الماضي الانتهاء من مشروع مختبر الجزيئيات الحيوية، وحصوله على اعتماد مركز "وقاية".

وأوضحت صحة بيشة أن المختبر سيتيح للجميع سرعة فحص حالات الاشتباه، وإظهار نتائج العينات خلال ساعات، دون الحاجة لإرسالها إلى مختبرات خارج المنطقة توفيرًا للوقت والجهد.

ورفع "الشهراني" الشكر والتقدير لولاة الأمر- حفظهم الله - على ما يولونه من عناية فائقة بصحة المواطن والمقيم، وبما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم سخي واهتمام كبير من قيادة البلاد - حفظها الله -، والتوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة، مثمنًا الجهود التوسعية والتطويرية التي تبذلها وزارة الصحة للارتقاء بالخدمات الصحية.

مدير صحة بيشة يعتمد البدء بتشغيل مختبر الجزيئيات الحيوية PCR لفحص كورونا

مدير صحة بيشة يعتمد البدء بتشغيل مختبر الجزيئيات الحيوية PCR لفحص كورونا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
223 طالبًا دوليًّا يشاركون أكثر من 6 آلاف سعودي برامج موهبة الإثرائية

223 طالبًا دوليًّا يشاركون أكثر من 6 آلاف سعودي برامج موهبة الإثرائية

" الأرصاد " تنبّه: أمطار رعدية على شرورة

" الأرصاد " تنبّه: أمطار رعدية على شرورة

زيادة المقاعد توجيه وزاري.. إعلان نتائج القبول الإلحاقي بجامعة طيبة

زيادة المقاعد توجيه وزاري.. إعلان نتائج القبول الإلحاقي بجامعة طيبة

تعاني من هذه المشكلات.. 7 علامات مبكرة تُنذر بالإصابة بالخرف

تعاني من هذه المشكلات.. 7 علامات مبكرة تُنذر بالإصابة بالخرف