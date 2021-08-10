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الجيزة: ضبط 3 مصانع غير مرخصة (صور)

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تمكنت محافظة الجيزة من ضبط 3 مصانع تزاول أنشطة بدون الحصول على التراخيص وعدم توافر إشتراطات الحماية المدنية، بما يمثل خطورة على السلامة العامة وذلك خلال حملات على شوارع المصرف وصفط والفيومي والخلفاء الراشدين وحوض الذوات ببولاق الدكرور.

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشأن شن حملات على المصانع التي تمارس أنشطة مخالفة ومقامة أسفل عقارات سكنية حيث شملت المصانع المخالفه التي تم ضبطها «مصنع لتصنيع الملابس ومصنع لإعادة تدوير كيماويات ومعطرات وأخر لتصنيع الشامبو والكمامات الطبية حيث تم إستصدار قرار غلق وتشميع لتلك المنشأت وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصًا على السلامة العامة.

وأهابت محافظة الجيزة بالسادة المواطنين ضرورة الإبلاغ في حال وجود أي مخزن أو مصنع غير مرخص أسفل العقارات السكنية، أو في حالة أنه لا يتبع إجراءات الحماية المدنية، وذلك من خلال أرقام تلقي الشكاوى التالية:

الخط الساخن 114 أو من خلال مبادرة صوتك مسموع عبر واتساب على أرقام ( 01016050453 – 01152860444) ومن خلال الخطوط الأرضية وهي (35869371 – 35869193 – 35863004 – 35855722).

المصرى اليوم

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