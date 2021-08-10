العثور على 38 حمارا نافقا في المنوفية.. و«الطب البيطري» يطمئن الأهالي

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عثر أهالي قرية المقاطع بمركز الباجور بالمنوفية على 38 حمارًا نافقًا، الثلاثاء، وتم تشكيل لجنة من أطباء الإدارة البيطرية بالباجور للتوجه إلى مكان الواقعة لمناظرتها وكتابة تقرير بالصفة التشريحية.

وبالمعاينة، وجدت اللجنة 38 حمارًا نافقًا، بينها 5 إناث، وبالكشف وُجدت جميعها مخنوقة ولا يوجد أي منها حيا، ويوجد 3 منها مسلوخة.

وأكد تقرير الطب البيطري بالمنوفية أن الـ38 حمارًا نافقة كاملة، ولا يوجد بها فقد بالأعضاء لطمأنة الأهالي من عدم استخدام تلك اللحوم للأكل.

وأوصت لجنة الطب البيطري بدفن تلك الحمير بطريقة آمنة وصحية في المدفن الصحي.

وحررت قوة أمنية من مركز شرطة الباجور، محضرًا بالواقعة حمل رقم 13506 لسنة 2021، وجار استكمال الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات في الواقعة.