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محافظ أسوان يهمل القيادات المحلية الجديدة شهرًا: «لازم تنزلوا الشارع»

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محافظ أسوان يهمل القيادات المحلية الجديدة شهرًا: «لازم تنزلوا الشارع» محافظ أسوان يهمل القيادات المحلية الجديدة شهرًا: «لازم تنزلوا الشارع»

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أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولة ميدانية شملت العديد من الشوارع والطرق الرئيسية والداخلية بمناطق وأحياء جنوب وشرق مدينة أسوان.

وأعطى محافظ أسوان مهلة شهرًا أمام القيادات المحلية الجديدة التي شملتها حركة التغيرات الأخيرة لإثبات تواجدهم الميداني بالشارع الأسواني والعمل ليل نهار لتلافي كافة السلبيات التي يعاني منها المواطن، وبعد إستدعاء المحافظ لرئيس المدينة ورؤساء الأحياء قائلا: «مش هينفع تشتغلوا موظفين، ولازم تنزلوا الشارع للوقوف على السلبيات وتلافيها قبل أن يشاهدها المحافظ».

كما كلف مسئولي الوحدة المحلية بالمرور الميداني الصباحي يومياً داخل مختلف الشوارع والطرق الرئيسية والداخلية والأحياء والمناطق السكنية لمراجعة منظومة النظافة العامة وإبلاغ الشركة المختصة بأى تراكمات للقمامة والمخلفات لرفعها أولاً بأول .

ووجه اللواء أشرف عطية إلى رفع تراكمات القمامة والمخلفات التي رصدها بطريق الشلال، بجانب رفع الإشغالات الواقعة على حرم الطريق أمام المحلات المقامة بسور السكك الحديدية بميدان العلاقي، بالإضافة إلى مراجعة الأسلاك الغير معزولة لأعمدة الإنارة.

المصرى اليوم

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