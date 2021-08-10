«استولى على أدوات النجارة وكاميرات المراقبة».. ضبط المتهم بسرقة مدرسة في الدقهلية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث الدقهلية، الثلاثاء، من ضبط نقاش قام بسرقة محتويات غرفة المجال الصناعى بإحدى مدارس مركز شربين.

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء ايهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ من مدير مدرسة الشهيد وليد قنديل الابتدائية، الكائنة بقرية «بساط كريم الدين» دائرة المركز، ومقيم بذات القرية، باكتشافه سرقة محتويات غرفة المجال الصناعي بالمدرسة محل عمله.

وأشار إلى أن المسروقات عبارة عن «منشار، شاكوش، لوازم أعمال النجارة، شاشة كاميرات مراقبة، وعدد»٤ «كاميرات مراقبة.

واتهم مدير المدرسة «موسى. ا. م»، 17 سنة، نقاش، ومقيم بذات القرية.

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شربين، من ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وبارشاده تم ضبط المسروقات جميعا، وتم التحفظ عليها على ذمة التحقيقات.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.