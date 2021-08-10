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أعراض جديدة لفيروس كورونا: حمى واضطرابات معوية

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أعراض جديدة لفيروس كورونا: حمى واضطرابات معوية أعراض جديدة لفيروس كورونا: حمى واضطرابات معوية

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كشف الطبيب الروسي نيكولاي ألفريدوفيتش رينتز، رئيس مركز المعلومات في المقر العملياتي لمنطقة سامارا الروسية، بأن هناك أعراضا جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال الخبير إن أعراض الإصابة بالفيروس التاجي «كورونا» التي كانت تظهر سابقا، قد لا تظهر بعد الآن في الأشخاص المصابين، وفقا لصحيفة «كومسامولسكايا برافدا» الروسية.

وأشار إلى أن الفيروس يتطور بشكل أسرع، إذا كانت فترة الحضانة (الفترة المنقضية بين التعرض لأحد مسببات المرض وبين أول ظهور للأعراض) هي من 4 إلى 10 أيام، فالآن هي من يومين إلى ثلاثة أيام فقط«.

وأكد عدم معاناة المريض دائما من السعال، ولكن غالبا تكون العدوى مصحوبة بحمى واضطراب معوي، كما يتزايد انتشار المرض بين الأطفال والمراهقين، وأغلب المضاعفات بدأت تظهر بعد الإصابة بالمرض.

وتجاوزت الإصابات في العالم 202 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.

المصرى اليوم

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