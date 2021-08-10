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نور تعلن خطوبتها وانتقالها للعيش في لندن (تفاصيل)

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نور عمرو دياب تعلن خطوبتها وانتقالها للعيش في لندن (تفاصيل) نور تعلن خطوبتها وانتقالها للعيش في لندن (تفاصيل)

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كشفت نور ابنة الفنانة رضا، لأول مرة عن خطوبتها من خلال بث مباشر عبر «انستجرام»، حيث أعربت عن سعادتها لتجهيز الانتقال للعيش بجنوب لندن بصحبة خطيبها.

وقالت نور عمرو دياب عبر انستجرام :«استعد خلال الفترة المقبلة للانتقال إلى جنوب لندن للعيش بصحبة خطيبي»، مؤكدا أنها سوف تكشف عن خاتم خطوبتها الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها لا ترتدي خاتم الخطوبة بسبب فقدانها بعض الوزن، موضحة أنها سوف تكشف عن الخاتم من خلال صفحتها بموقع «انستجرام» بعد تعديلات به.

واحتفلت نور عمرو دياب خلال الأيام الماضية بعيد ميلاد والدتها الفنانة شيرين رضا، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» .

كانت قد نشرت نور صورة لـ«شيرين» وعلقت عليها قائلة :«عيد ميلاد سعيد لأفضل أم على الإطلاق، أنتِ جميلة جدًا، موهوبة، طيبة، ذكية مثل حسن الحظ، حكيمة، ملهمة + كل ما هو جيد، أنتِ أفضل نموذج يحتذى به وقدوتي، بحبك إلى ما لا نهاية».

المصرى اليوم

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