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ضبط 7 ألاف كجم لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في شبين الكوم

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ضبط 7 ألاف كجم لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في شبين الكوم ضبط 7 ألاف كجم لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في شبين الكوم

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شنت مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، برئاسة الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، الثلاثاء، حملة تفتيشية موسعة بالاشتراك مع مكتب الأغذية بشبين الكوم، وبالتعاون مع مديرية والطب البيطري، وذلك للمرور على ثلاجات بيع المواد الغذائية بمركز ومدينة شبين الكوم، أسفرت عن ضبط 7 آلاف كجم لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار تكثيف الحملات المفاجئة لضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر وكذا السلع التى تفتقد للاشتراطات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، شدد محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكل المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظًا على صحة العامة للمواطنين .

المصرى اليوم

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