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شيخ الأزهر: قلوبنا مع لبنان وندعو الله أن يعجل بنهضته وازدهاره

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شيخ الأزهر: قلوبنا مع لبنان وندعو الله أن يعجل بنهضته وازدهاره شيخ الأزهر: قلوبنا مع لبنان وندعو الله أن يعجل بنهضته وازدهاره

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أعرب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن تضامن الأزهر الشريف مع الشعب اللبناني فيما يمر به من ظروف عصيبة، داعيا المولى عز وجل أن يعجل بنهضته وازدهاره، وأن يتحلى الجميع بالمسؤوليَّة وإعلاء مصلحة لبنان للعبور إلى بر الأمان.

جاء ذلك خلال تدوينة لشيخ الأزهر على موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر؛ باللغتين العربية والإنجليزية؛ جاء فيها «قلوبنا مع لبنان، هذا البلد الشَّقيق والعزيز، نسانده وندعمه في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها، وندعو الله أن يُعجِّل بنهضته وازدهاره، وندعو الجميع إلى التحلِّي بالمسئوليَّة وإعلاء مصلحة لبنان للعبور إلى بر الأمان.»

Our hearts are with Lebanon during these difficult times. We stand by and support this dear nation and pray to Allah to swiftly bring about its growth and advancement. We also urge all those concerned to live up to their respective responsibilities for the sake of Lebanon، until stability is achieved.

المصرى اليوم

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