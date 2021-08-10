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وزير الدفاع الروسي: التمزق الاجتماعي الداخلي هو الخطر الأكبر

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وزير الدفاع الروسي: التمزق الاجتماعي الداخلي هو الخطر الأكبر وزير الدفاع الروسي: التمزق الاجتماعي الداخلي هو الخطر الأكبر

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اعتبر وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن التهديد الأكبر الذي تواجهه كأي دولة أخرى هو التمزق الاجتماعي الداخلي.

وقال شويجو في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء خلال منتدى «أرض المعاني» التعليمي الشبابي: «التهديدات الخارجية معروفة.. عندما يكون هناك من يهددنا فنحن نفهم من هو وبماذا يهددنا، ونعرف سلاحه وكيفية مواجهته.. لكن هناك شيئا أفظع وأخطر من ذلك بات يمثل التهديد الأكبر على كل دولة في الفترة الأخيرة، أو بالأحرى على مدار العقود الأخيرة من الزمن.. فالحديث يدور هنا عن التهديد الداخلي المتمثل في التمزق التدريجي للمجتمع داخل البلاد».

المصرى اليوم

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