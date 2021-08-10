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بينما دوت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بهاشتاج «متحرش الخرح»، أعلنت الشرطة السعودية، مساء أمس الإثنين، القبض على المتهم المتورط بالتحرش.

يأتي ذلك في أعقاب تداول مستخدمي التواصل الاجتماعي بالمملكة لمقطع مصور يظهر فيه مواطن سعودي وهو يتحرش بامرأة في محافظة الخرج ويعتدي عليها بالضرب، ما أثار غضب مستخدمي التواصل الذين طالبوا بسرعة محاسية المتهم.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، في بيان رسمي، مساء أمس، إن الجهات الأمنية بمحافظة الخرج تمكنت من تحديد هوية 3 مواطنين، ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تحرّش أحدهم بامرأة في مكان عام بالمحافظة، واعتدى عليها بالضرب والهرب من موقع الحادثة«.

وأضاف المتحدث باسم شرطة الرياض أنه «جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته للنيابة العامة، وجارٍ استكمال إجراءات القبض على الآخرين»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية قد صرح في وقت سابق بأن النائب العام أصدر أمرًا بالقبض على المتهم المعني بالسلوك المُجرّم في مقطع الفيديو، استنادً للمادتين 15 و17 من نظام الإجراءات الجزائية وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية.

وأضاف المصدر أن النيابة العامة «تتابع وترصد كل السلوكيات المخلة بسكينة أفراد المجتمع وطمأنينتهم وما ينتهك حقوقهم المكفولة شرعاً ونظاماً، ولن تألو جهداً في إحالة مرتكبيها إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع».

أعلنت الشرطة السعودية القبض على 8 أشخاص بينهم 3 مواطنين و3 مقيمين مصريين بتهم تنفيذ 100 عملية نصب واحتيال عبر منصات إلكترونية.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، في بيان، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال المالي، أسفرت عن القبض على 3 مواطنين و3 مقيمين من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية الهندية وآخر من الجنسية الباكستانية«.