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البنتاجون: الهجوم على «ميرسر ستريت» انطلق من اليمن بـ«درون» إيرانية

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البنتاجون: الهجوم على «ميرسر ستريت» انطلق من اليمن بـ«درون» إيرانية البنتاجون: الهجوم على «ميرسر ستريت» انطلق من اليمن بـ«درون» إيرانية

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أكدت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول، الثلاثاء، أن الهجوم على ناقلة النفط «ميرسر ستريت» المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في خليج عُمان، انطلق من اليمن باستخدام طائرة بدون طيار (درون) إيرانية الصنع.

جاء ذلك خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ حول المساعدات الأمنية الأمريكية في الشرق الأوسط، حيث وجه السناتور تود يونغ سؤالا إلى سترول عما إذا كان يمكنها تأكيد أنباء عن أن الهجوم الأخير على «ميرسر ستريت» انطلق من اليمن بطائرات إيرانية بدون طيار.


وردت سترول قائلة: «نعم، يمكنني تأكيد ذلك»، مشيرة إلى أن تحقيق القيادة المركزية خلص إلى أن الطائرة بدون طيار المستخدمة في ذلك الهجوم صُنعت في إيران.

وأضافت: «ما نراه في جميع أنحاء المنطقة هو تسليح وتدريب وتمويل إيراني للجماعات الإرهابية والجهات الفاعلة غير الحكومية والميليشيات في جميع أنحاء المنطقة، وكلها تهدف إلى تقويض الحكومات والشركاء الذين نريد العمل معهم، وإرهاب المدنيين ومنعهم من تحقيق الاستقرار».

وتابعت بالقول: «في السياق اليمني، شهدنا هجمات من الحوثيين على المملكة العربية في النصف الأول من هذا العام أكثر مما شهدناه منذ عدة سنوات سابقة. تعمل إيران على زيادة فتك وتعقيد المعدات والمعرفة التي تنقلها إلى الحوثيين حتى يتمكنوا من مهاجمة الأراضي السعودية والمدنيين السعوديين، وهناك أيضًا عدد كبير جدًا من السكان الأمريكيين في المملكة العربية السعودية معرضون للخطر بسبب إيران».

المصرى اليوم

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