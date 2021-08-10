الأردن يعلن اكتشاف ديار النبي لوط وأدلة على المدينتين التي خسف الله بهما الأرض

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أعلنت السلطات الأردنية اكتمال نتائج الكشف الأثري فيما أسمته «ديار النبي لوط» في الأغوار الجنوبية، بعد أعمال تنقيب استمرت لعقود، وتقدم نتائج الكشف الأثري نتائج مذهلة حول مدينتي «سدوم» و«عمورة» التي يعتقد بأن الله خسفهما، وفق ما أوردته الروايتين القرآنية والتوراتية .

هل خسف الله قوم «لوط».. كشف أثري أردني يقدم أدلة مثيرة

أعلن خبراء أردنيون بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، ومنظمات المجتمع المدني، اليوم، اكتمال نتائج الكتشف عن «ديار النبي لوط» في منطقة الأغوار الجنوبية جنوبي الأردن، وتقدمت اللجنة العلمية للفريق البحثي المشارك في عمليات التنقيب بعدد من النتائج العلمية المذهلة حول الكشف الذي ينتظره الباحثين منذ عقود، لافتين إلى أن هذه النتائج تقدم أدلة مذهلة حول حقيقة اختفاء المدينتين المثيرتين للجدل.

هل خسف الله قوم «لوط».. كشف أثري أردني يقدم أدلة مثيرة

ونقلت شبكة «روسيا اليوم» عن مقرر اللجنة العلمية لفريق البحث العلمي الأردني المشارك، الدكتور محمد وهيب من الجامعة الهاشمية، الأدلة والبراهين العلمية المادية على اكتشاف ديار لوط، ومنها الأدلة الفلكية، والجيولوجية، والجغرافية، ونتائج التنقيبات الأثرية، والألواح الكتابية المكتشفة في بابل، وغيرها.

وأكد وهيب إن المملكة الأردنية الهاشمية أمام اكتشاف عالمي، مشيرا إلى أن فريق البحث الأردني أصدر عدة أبحاث احتفاء بإعلان الاكتشاف، بالإضافة إلى عدد من المقالات العلمية المنشورة في مجلات علمية دولية أوروبية متخصصة، وفقا لما ذكرته وكالة«بترا» الأردنية للأنباء.

و أعلن علماء آثار أمريكيون اكتشاف آثار المدينة التوراتية «سدوم»، في عام 2015، وكان الخبراء يعتقدون أن الآثار التي عُثر عليها شرقي نهر الأردن تتطابق مع الوصف المذكور في الكتاب المقدس للمدينة التواراتية التابعة للعصر البرونزي «سدوم»، والتي يعود تاريخها إلى ما بين 3500 و1540 قبل الميلاد.

وتتوافق الرواية التواراتية الواردة بالعهد القديم، مع رواية القرآن الكريم حول أن قريتي «سدوم» و«عمورة» ومجموعة أخرى من القرى، ربما تكون قد خسفها الله بسبب ما كان يقترفه أهلها من مفاسد.

ويقدم الكشف الأثري الجديد أدلة علمية حول طبيعة حياة سكان أهل هذه قرى«سدوم» و«عمورة وكيف انتهت حياتهم.