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بينهم 3 مصريين.. تلقي القبض على 8 مقيمين بتهمة النصب والاحتيال الالكتروني

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بينهم 3 مصريين.. السعودية تلقي القبض على 8 مقيمين بتهمة النصب والاحتيال الالكتروني بينهم 3 مصريين.. تلقي القبض على 8 مقيمين بتهمة النصب والاحتيال الالكتروني

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أعلنت الشرطة القبض على 8 أشخاص بينهم 3 مواطنين و3 مقيمين مصريين بتهم تنفيذ 100 عملية نصب واحتيال عبر منصات إلكترونية.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، في بيان رسمي، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال المالي، أسفرت عن القبض على 3 مواطنين و3 مقيمين من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية الهندية وآخر من الجنسية الباكستانية».

وأضاف أن المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس «ارتكبوا عددًا من الجرائم، تمثلت في تنفيذ 100 عملية نصب واحتيال عبر منصاتٍ إلكترونية تنتحل صفة هيئات مالية وحكومية تدار من خارج المملكة».

وتابع «الكريديس»، بالقول إنهم «عملوا على بث رسائل وإعلانات وهمية للاستثمار والتداول، وتعاونوا مع المتهمين في الخارج بتأمين 1300 شريحة اتصال بأسماء وهمية، وتمكينهم من استخدام حساباتهم البنكية لإيداع وتحويل المبالغ المالية التي استولوا عليها من ضحاياهم، وجرى توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة».

المصرى اليوم

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