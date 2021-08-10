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"مدني الرياض" ينفذ حملة ميدانية للسلامة الوقائية في المباني العالية

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"مدني الرياض" ينفذ حملة ميدانية للسلامة الوقائية في المباني العالية "مدني الرياض" ينفذ حملة ميدانية للسلامة الوقائية في المباني العالية
في إطار الأعمال الوقائية المقرر تنفيذها في المنطقة

تنفذ مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض حملة ميدانية للسلامة الوقائية في المباني العالية، وذلك في إطار الأعمال الوقائية المقرر تنفيذها في المنطقة.

وتشمل الحملة جميع المباني العالية في منطقة الرياض، ما بين مبانٍ قائمة أو تحت الإنشاء، للتأكد من جاهزية أنظمة السلامة والحماية من الحريق.

وتشارك فرق إطفاء الدفاع المدني في تنفيذ تجارب وتدريبات على استخدام أنظمة السلامة والإطفاء المتوفرة في المباني القائمة من خلال وجود متخصصين في السلامة، إضافة إلى الكشف عن الأنشطة التجارية الموجودة فيها.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض المعنيين بتلك المباني إلى العمل على متابعة وسائل السلامة وأنظمة الحريق باستمرار، وصيانتها، والتأكد من معرفة العاملين فيها بكيفية التصرف السليم في حالة الخطر.

وشددت على معالجة الملاحظات -إن وُجدت-للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات في جميع المواقع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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