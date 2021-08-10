أميرة فراج: أغنية «الدكاترة» ذات طابع شبابى

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أطلقت المطربة أميرة فراج فى الساحة الغنائية أغنية «الدكاترة» على جميع منصات الأغانى، الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان عزيز الشافعى، توزيع أحمد عادل، مهندس الصوت ياسر أنور.

وقالت أميرة عن الأغنية، فى تصريحات لها: سعيدة جدًا بإطلاق أغنية شاطرة، وأتمنى أن تُعجب الجمهور أيضًا، لأنى من خلالها أقوم بأكثر شىء أحبه، وهو الغناء. وتابعت عن كواليس الأغنية: العمل مع المُلحن عزيز الشافعى ممتع جدًا، وكواليس التسجيل كانت رائعة، فالطابع الشبابى الذى أضافه أمير طعيمة فى كلماته جعلنا جميعًا مستمتعين بالعمل على الأغنية.

وتقول كلمات الأغنية: «فى وجع القلب تحيّر الدكاترة.. يا واخد من حياتى أحلى فترة

ومهما عملت فيّا أحبك أكتر.. ما شاء الله عليا طول عمرى شاطرة

لو آجى كده تيجى كده مش فاهماك.. وزهقت منك أنا بس أنا حبّاك

حظى وقعنى فيك وأتاريك أتاريك.. ملكش مالكة وأنا مش سالكة معاك».

وبدأت أميرة فرّاج الغناء من سن 9 سنوات، حيث شاركت فى كورال الأطفال بمسرح سليم سحاب، ثم غنّت بالأوبرا وبعدها انتقلت إلى الفرقة القومية الكبيرة، وانضمت أميرة لفرقة «بنات النيل»، إذ شاركت معهم فى حفلات فى مصر وخارجها، وفى 2020 قررت أميرة العودة إلى الغناء لتنضم إلى فرقة «أيامنا الحلوة» وتقدم معهم أكثر من حفلة، ثم قدمت حفلا منفردا لها فى ساقية الصاوى، وأطلقت أغنية سينجل بعنوان «أصعب تجربة»، ومؤخرًا أطلقت أحدث أغنياتها بعنوان «الدكاترة» على منصات أنغامى وDeezer وSpotify، وتستعد لإطلاق أكثر من أغنية فى الفترة المقبلة.