«صيف بلدنا».. عروض للفرق الشعبية والفنية فى المحافظات الساحلية

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تابعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، احتفالات «صيف بلدنا»، الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، فى عدد من المحافظات الساحلية التى تتميز بكثافة الزائرين خلال فصل الصيف، حيث شهدت بقصر ثقافة الأنفوشى عرضا لفرقتى أسيوط وبورسعيد للفنون الشعبية التابعة للإدارة المركزية للشؤون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعى، فى حضور الفنان تامر عبد المنعم، مدير قصر السينما.

وقالت عبد الدايم إن فعاليات صيف بلدنا تهدف إلى تقديم المنتج الثقافى والفنى للدولة إلى أكبر عدد من الجمهور، خاصة فى المحافظات الساحلية التى تستقبل خلال فصل الصيف ملايين المواطنين من مختلف المحافظات مما يعد خطوة مهمة على طريق تحقيق العدالة الثقافية، وأشادت بالإقبال الجماهيرى الكبير على احتفالات صيف بلدنا بعروس المتوسط بالتطور النوعى والمستوى الفنى لفرق الهيئة.

وأشارت إلى أن الإبداع وسيلة فاعلة لتعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع وصون الهوية من خلال دعم خطط إعادة إحياء التراث الشعبى الذى يتميز بتعدده وثرائه، وتابعت أن القوى الناعمة تمثل سلاحًا قويًا لمواجهة التحديات وتعميق ثقافة السلام والحوار داخل المجتمعات، إلى جانب تأصيل وتقوية الانتماء للنهوض بالوطن وبناء الجمهورية الجديدة.

من جانبه أكد الفنان هشام عطوة أن فعاليات «صيف بلدنا» تمتد فى مختلف المحافظات الساحلية، ومنها عروس المتوسط فى 3 قصور ثقافة، هى الشاطبى ومصطفى كامل والأنفوشى، بجانب مجموعة من المواقع هى رأس البر وجمصة فى محافظة الدقهلية وبلطيم بكفر الشيخ ودمياط الجديدة، وجارٍ الإعداد حاليا لنقل الفعاليات إلى محافظة مطروح.

وأشار عطوة إلى أن هذا النشاط يقام بالتوازى مع أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى ساحل سليم بأسيوط ومشروع أهل مصر فى ٩ محافظات.