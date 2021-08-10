أخبار عاجلة

223 طالبًا دوليًّا يشاركون أكثر من 6 آلاف سعودي برامج موهبة الإثرائية -
" الأرصاد " تنبّه: أمطار رعدية على شرورة -
زيادة المقاعد توجيه وزاري.. إعلان نتائج القبول الإلحاقي بجامعة طيبة -
تعاني من هذه المشكلات.. 7 علامات مبكرة تُنذر بالإصابة بالخرف -
أمين عام التعاون الإسلامي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة باتجاه خميس مشيط -
مايكروسوفت تعترف بتسريب بيانات 38 مليون شخص من بينهم سجلات المطعمين من "كورونا" -
فيديو مخيف.. مقتل امرأة إسرائيلية بطريقة غريبة -
مناقشة سير العمل في مشاريع اليمن المموّلة من مجلس التعاون -
مكة.. إغلاق وتغريم مستودع مخالف في نطاق بلدية الغزة -
"المطرية" تنشط.. "خريطة الهطولات" يرسمها "المسند": مكة ليست بعيدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

السياحة الريفية.. «حلاوة شمسنا»

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

«السياحة الريفية»، بما لها من أهمية كبرى فى بلد مثل ، تمتلك كثيرا من مقومات هذا النوع، فالريف المصرى يعج بما يجذب السائحين من كل أنحاء العالم، فهو يزخر بتراث حصرى مازال موجودا فى مناطق مختلفة بمصر، من مناخ معتدل وعادات مبهجة ومواطنين بسطاء يعيشون حياة هادئة، بعيدا عن صخب أضواء وتكنولوجيا المدينة.

السياحة الريفية

ما جعله قبلة للجذب السياحى، حيث يستمتع زائروه بالاسترخاء والاستجمام والترويح على مدار العام فى مناخ صحى بعيد عن التلوث البيئى.

السياحة الريفية

فى الريف المصرى الضارب فى الجذور حالة من الثراء، على المستوى البيئى، المتمثل فى عناصر البيئة الزراعية كالأبنية الطينية والأراضى الزراعية والبرك والبحيرات والآبار والحيوانات والطيور.

السياحة الريفية

وكذلك على المستوى التراثى والثقافى كالتعرف على العادات والتقاليد، وهو ما يمتد إلى المأكولات الريفية البسيطة، والمشروبات التى لها مذاق لا يقاوم، حيث يشعر الزائر كأنه فى أجمل بقاع العالم.

السياحة الريفية

عدسة «المصرى اليوم» رصدت من منطقة سقارة زيارات لسياح أجانب لمناطق ريفية، حيث انبهروا بكل ما فيها وأمضوا أوقاتا سعيدة خلال الزيارة.

السياحة الريفية
السياحة الريفية
السياحة الريفية
السياحة الريفية
السياحة الريفية
السياحة الريفية

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 3 في حادث تصادم بالمنيا

مصرع شخص وإصابة 3 في حادث تصادم بالمنيا

«المالية»: مصر تدخل سوق «الصكوك السيادية» النصف الثاني من العام المالي الجاري

«المالية»: مصر تدخل سوق «الصكوك السيادية» النصف الثاني من العام المالي الجاري

مصر تصطدم بالسودان في افتتاح كأس العرب لكرة القدم للسيدات

مصر تصطدم بالسودان في افتتاح كأس العرب لكرة القدم للسيدات

تراجع طفيف بسبب لقاح كورونا .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021

تراجع طفيف بسبب لقاح كورونا .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021