السياحة الريفية.. «حلاوة شمسنا»

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«السياحة الريفية»، بما لها من أهمية كبرى فى بلد مثل مصر، تمتلك كثيرا من مقومات هذا النوع، فالريف المصرى يعج بما يجذب السائحين من كل أنحاء العالم، فهو يزخر بتراث حصرى مازال موجودا فى مناطق مختلفة بمصر، من مناخ معتدل وعادات مبهجة ومواطنين بسطاء يعيشون حياة هادئة، بعيدا عن صخب أضواء وتكنولوجيا المدينة.

السياحة الريفية

ما جعله قبلة للجذب السياحى، حيث يستمتع زائروه بالاسترخاء والاستجمام والترويح على مدار العام فى مناخ صحى بعيد عن التلوث البيئى.

السياحة الريفية

فى الريف المصرى الضارب فى الجذور حالة من الثراء، على المستوى البيئى، المتمثل فى عناصر البيئة الزراعية كالأبنية الطينية والأراضى الزراعية والبرك والبحيرات والآبار والحيوانات والطيور.

السياحة الريفية

وكذلك على المستوى التراثى والثقافى كالتعرف على العادات والتقاليد، وهو ما يمتد إلى المأكولات الريفية البسيطة، والمشروبات التى لها مذاق لا يقاوم، حيث يشعر الزائر كأنه فى أجمل بقاع العالم.

السياحة الريفية

عدسة «المصرى اليوم» رصدت من منطقة سقارة زيارات لسياح أجانب لمناطق ريفية، حيث انبهروا بكل ما فيها وأمضوا أوقاتا سعيدة خلال الزيارة.

السياحة الريفية

السياحة الريفية

السياحة الريفية

السياحة الريفية

السياحة الريفية