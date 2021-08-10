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خبيرة تغذية: الخضروات تقوي الجهاز المناعي ضد كورونا

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خبيرة تغذية: الخضروات تقوي الجهاز المناعي ضد كورونا خبيرة تغذية: الخضروات تقوي الجهاز المناعي ضد كورونا

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شددت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، على ضرورة تغيير المادة الفعالة الخاصة بتقليل الشهية، حتى لا يعتاد الجسم على العقار، وبالتالي يحدث ثبات في الوزن، ولذلك هناك ضرورة لتغيير نبات البسيليم إلى التوت البري، وخلافه.

وتابعت «سهيل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن حدوث ثبات الوزن أمر طبيعي جدًا، خاصة وأن الجسم يفقد في البداية السهلة التي تتمثل في الدهون الثنائية والأحادية، وعندما يبدأ الجسم في التخلص من الدهون الصعبة التي تكونت على مدار السنوات، يأخذ الجسم بعض الوقت للتخلص منه.

وأضافت أن هناك ضرورة لتناول الخضروات بكثرة في الطعام، لأن الخضار يقوي الجهاز المناعي في الجسم، وهذا الأمر مهم في ظل انتشار .

المصرى اليوم

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