بسبب تدخل طاهر.. إصابة لاعب ريال مدريد بتمزق في الكاحل

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أعلن نادي ريال مدريد عن إصابة اللاعب داني سيبايوس بتمزق كامل في الرباط الشظوي والكاحل والرباط العظمي الشظوي، وذلك وفقاً للموقع الرسمي.

ومن المتوقع أن يغيب لاعب المنتخب الإسباني صاحب الـ25 عام لمدة لا تقل عن 4 أسابيع، وذلك بعدما تعرض لتدخل قوي من قبل لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر في إطار مباريات دور المجموعات بين منتخب مصر وإسبانيا في دور المجموعات لاولمبياد طوكيو 2020.

وأكدت عدة تقارير صحفية إسبانية في وقت سابق على اقتراب سيبايوس من الرحيل عن صفوف ريال مدريد في ظل عدم قناعة المدرب الإيطالي كارلو أنشلوتي بخدماته.

وتمكن المنتخب الإسباني من الحصول على الميدالية الفضية في الحدث الرياضي الأهم في العالم.