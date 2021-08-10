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ازالة صور ميسي من ملعب كامب نو

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ازالة صور ميسي من ملعب كامب نو ازالة صور ميسي من ملعب كامب نو

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أزال عمال ملعب كامب نو صور ليونيل ميسي القائد التاريخي السابق ليونيل ميسي بعد رحيله رسمياً عن برشلونة بعد إنتهاء عقده مع الفريق .

وتلقي عمال ملعب برشلونة، تصريحاً من إدارة النادي بإزالة كافة صور النجم الأرجنتيني، من على جدران «كامب نو».

وغادر الأرجنتيني ليونيل ميسي منزله في مدينة برشلونة برفقة أسرته، متجهاً إلى مطار إل برات وسط توقعات برحيله إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وعلق وخورخي ميسي بأن نجله سيقوم بالتوقع على عقود انضمامه إلى فريق باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء، وذلك بحسب صحيفة «لا سيكستا».

وكان برشلونة قد أعلن عن فشل التوصل إلى عقد جديد مع قائد الفريق ليونيل ميسي ليرحل عن صفوف النادي الكتالوني بعد مسيرة امتدت لنحو 18 عاما.

وأكدت عدة تقارير صحفية أوروبية عن اقتراب صاحب الـ34 عاما من التوقيع على عقود انضمامه إلى باريس سان جيرمان الفرنسي براتب سنوي ضخم.

المصرى اليوم

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