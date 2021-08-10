تصادم مروع بين «مقطورتين» على «الدائري الأوسطي» يدمر عددا من السيارات (صور وفيديو)

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شهد الطريق الدائري الأوسطي بـ15 مايو، الثلاثاء، حادث تصادم بين سيارتين مقطورتين محملتين بالعديد بعدد من السيارات الملاكي.

وتبينّ تضرر عدد من السيارات جراء الحادث، والاصطدام بعدد من الخرسانات على جانبي الطريق.

ووصلت سيارات إسعاف لموقع الحادث، رفقة رجال المرور والدفاع المدني.

وما تزال أجهزة الأمن تجري تحرياتها بشأن أسباب وقوع الحادث، وحصر أعداد المصابين بعد نقلهم إلى المستشفيات، وإخطار النيابة العامة، وجارٍ رفع حطام الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وكثفت الإدارة العامة للمرور، من خدماتها المرورية لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة الجميع.

حادث الطريق الدائري الأوسطي

حادث الطريق الدائري الأوسطي

حادث الطريق الدائري الأوسطي

حادث الطريق الدائري الأوسطي