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صناع «تماسيح النيل» يحتفلون بانتهاء التصوير (صور)

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احتفلت شركة إنتاج فيلم تماسيح النيل، اليوم الثلاثاء، بالانتهاء من تصوير الفيلم، وهو للمخرج سامح عبدالعزيز، لتبدأ العمل على مرحلة ما بعد الإنتاج، استعدادًا لإطلاقه بدور العرض السينمائية.

وتدور أحداث الفيلم في رحلة نيلية على مركب سياحي بأسوان، وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد رواد المركب لتتوالي بعدها الأحداث في إطار كوميدي ساخر للكشف عن الحقيقة.

فيلم تماسيح النيل بطولة الفنان خالد الصاوي، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، هنادى مهنا، كريم عفيفي، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، سوزان نجم الدين، لمى كتكت ومن تأليف لؤي السيد، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

المصرى اليوم

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