مروان موسى يقدم أول لايف لأغنيته «مكهرب»

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فاجأ مغنى الراب مروان موسى جمهوره بالعرض اللايف الأول لأجدد أغنياته «مكهرب»، وهى الأغنية الرسمية لفيلم «موسى» للمخرج بيتر ميمى والنجم كريم محمود عبد العزيز، خلال حفله الأخير على مسرح الزمالك، والذى احتفل خلاله بألبومه الجديد «فلوريدا»، وحمل لافتة كامل العدد، وأشعل «مروان» الأجواء باستضافته نخبة من نجوم الراب كضيوف شرف فى الحفل، منهم «عفروتو» الذى شارك مروان غناء 3 أغان، كما حرص نجوم الراب وعدد من المشاهير على حضور الحفل، منهم أحمد بسيونى.

واحتفل خلاله نجم الراب المصرى بأغنيات «فلوريدا»، الذى ضم فى جعبته 12 أغنية ارتبطت جميعها بمظلة الألبوم الرئيسية، وهى «عالم فلوريدا الخيالى»، مع تقديمه توليفة منوعة من أشهر أغنياته، مثل «رقص مال» و«نهاية العالم» و«شيراتون».

ووضع مروان موسى لمسته الغنائية فى انطلاقة موسم حفلات الصيف بمسرح الزمالك الذى يشهد انتعاشة فنية بمزيج من الألوان الغنائية من مختلف المذاقات، بحفلات فرقة «مسار إجبارى»، وفرقة «ستروبيرى سوينج» والفنانة مريم صالح والمطرب على الحجار.