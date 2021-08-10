إضافة شخصية جديدة فى الموسم الثانى.. أحمد فوزى صالح: «الحرامى» مشروع درامى ضد التنميط

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أكد السيناريست أحمد فوزى صالح، صاحب فكرة مسلسل «الحرامى» والمشرف على كتابته، سعادته بردود الأفعال التى جاءته بعد عرض الحلقات الأولى من الموسم الثانى للمسلسل الذى انطلق عرضه مؤخرًا، عبر إحدى المنصات، وحقق نجاحا كبيرا بعد عرض جزئه الأول.

وحول زيادة مدة الحلقة إلى ٢٠ دقيقة بدلا من ١٠ دقائق مثلما كانت فى الجزء الأول، قال «صالح» إن ذلك التغيير جاء استجابة للجمهور الذى شعر بأنه فى حاجة لتفاصيل أكثر لكن مع الحفاظ على الإيقاع السريع للأحداث.

وأوضح أن فكرة الحلقة التى تمتد إلى ١٠ دقائق، جاءت لتكون مناسبة للشباب ولمتطلبات العصر التى تميل إلى السرعة، إلا أن ذلك لم يكن مشبعا للجمهور مما دفعهم لزيادة مدة الحلقة إلى ٢٠ دقيقة.

وقال إنه حرص على أن يؤكد من خلال الأحداث على أن الاختيارات الشخصية ليست هى العامل المتحكم فى مصائر البعض وإنما الظروف الاجتماعية والاقتصادية المحيطة بهم أيضًا، معلقًا: «بحاول أقول كلام كبير بس فى إطار مسلى.. لأنه يستهوينى عالم المهمشين والناس اللى مش متشافين ودايما فيه صور نمطية عن اللصوص لكن فى المسلسل إحنا قدام لص غير نمطى».

مسلسل «الحرامى»

وأشار «صالح» إلى أنه تمت إضافة شخصية جديدة فى الموسم الثانى، وهى «نشأت» التى يجسدها الفنان محمد جمعة، والذى يورط الفنان بيومى فؤاد، خلال الأحداث مما يضطر الأخير إلى اللجوء لأحمد داش، صاحب شخصية «الحرامى».

ولفت إلى أن أحداث وشخصيات المسلسل بمثابة قماشة واسعة تسمح بعرض العديد من الأجزاء، مشيرا إلى لم يتم الاستقرار بعد على ما إذا كان سيتم عمل موسم ثالث أم لا.

فيما أكد صالح على سعادته بالتعاون مع مخرج المسلسل أحمد الجندى، لافتا إلى أن الأخير ليس مخرجا كوميديا فقط وإنما هو قادر على إخراج كافة الأنواع من الأعمال.

من ناحية أخرى، قال «صالح» إنه سعيد أيضًا بتعاونه فى العمل مع الكاتب محمد بركات، الذى تعاون معه فى عدة مشاريع خلال العامين الماضيين، مؤكدا على أنه شخص موهوب وذكى ومخلص فى كتاباته. مسلسل «الحرامى 2»، الذى يعرض حاليا على منصة شاهد VIP، من إخراج أحمد الجندى وبطولة رانيا يوسف، بيومى فؤاد، رنا رئيس، أحمد داش، كارولين عزمى، محمد جمعة، محمد خميس والعمل تأليف أحمد فوزى صالح ومحمد بركات.

ويواصل «صالح» التحضير لتصوير فيلم جديد بعنوان «هاملت فى عزبة الصفيح» لم يعلن بعد عن كافة تفاصيله، وذلك بعد عشرات الجوائز التى حصدها عن فيلمه الأول «ورد مسموم» من مهرجانات عربية ودولية.