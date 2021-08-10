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الدوري "السعودي" الأول عربيًّا وآسيويًّا والـ16 عالميًّا

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قبل ساعات من انطلاق المسابقة

الدوري

احتلّ الدوري السعودي المركز الأول عربيًّا وآسيويًّا كأعلى قيمة تسويقية بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي المهتم بسوق الانتقالات.

وبلغت قيمة الدوري السعودي نحو 370.95 مليون يورو، محتلًّا المركز الأول آسيويًّا وعربيًّا وفي المركز الـ16 عالميًّا.

وعلى المستوى الآسيوي جاء الدوري الكوري الجنوبي ثانيًا وفي المركز الثالث الدوري الصيني، فيما جاء الدوري الإماراتي رابعًا على المستوى الآسيوي، وجاء الدوري القطري في المركز السادس آسيويًّا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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