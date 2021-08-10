الفيضانات تكلّف ألمانيا 30 مليار يورو

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تتقاسمها الحكومة مع المقاطعات

أعلنت المستشارة أنغيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا ستخصص 30 مليار يورو؛ لإعادة إعمار المناطق التي دمّرتها الفيضانات منتصف يوليو الفائت في غرب البلاد.

وبيّنت "ميركل" في مؤتمر صحافي أن المبلغ ستتقاسمه الدولة الفيدرالية والمقاطعات الألمانية الست عشرة، وفقاً لـ"فرانس 24".

واتفقت المستشارة مع قادة المقاطعات على تحسين نظام التحذير في البلاد، عبر خطوات بينها تقديم مبلغ يصل إلى 88 مليون يورو للمقاطعات؛ لتحديث أجهزة الإنذار وتثبيتها بحلول العام 2023.

وقُتِل 190 شخصاً على الأقل، جرّاء الفيضانات التي اجتاحت غرب ألمانيا في منتصف يوليو، فيما كانت راينلند بالاتينات وشمال الراين-فيستفاليا المقاطعتين الأكثر تضرراً.