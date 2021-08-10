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"الترفيه" تستثني الأطفال من التحصين لدخول فعاليات الأماكن المفتوحة

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"الترفيه" تستثني الأطفال من التحصين لدخول فعاليات الأماكن المفتوحة "الترفيه" تستثني الأطفال من التحصين لدخول فعاليات الأماكن المفتوحة
ضمن إطار دور الهيئة في تنظيم الفعاليات الترفيهية وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس

أصدرت الهيئة العامة للترفيه التعليمات والاشتراطات الخاصة بدخول الأطفال إلى الفعاليات الترفيهية في الأماكن المفتوحة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الصحة العامة "وقاية"، وضمن إطار دور الهيئة في تنظيم الفعاليات الترفيهية وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من .

واستثنت الهيئة الأطفال دون سن 12 عامًا من شرط التحصين أو التعافي، والسماح لهم بدخول الفعاليات الترفيهية المقامة في أماكن مفتوحة، بشرط أن يكونوا برفقة أشخاص محصنين، وخلوّهم من الأعراض المشابهة للإنفلونزا (سخونة، سعال، سيلان الأنف، احتقان الحلق)، وأن تكون حالتهم في تطبيق "توكلنا": "غير مصاب" و"غير مخالط".

وأشارت إلى أن منع الأطفال من الدخول إلى الفعاليات الترفيهية المقامة في الأماكن المغلقة سيستمر وسيقتصر دخولها على المحصنين بجرعة أو جرعتين أو محصن متعافٍ.

وكانت الهيئة العامة للترفيه قد أصدرت في وقت سابق قرارات تنص على اقتصار الدخول إلى الفعاليات الترفيهية على المحصنين، وفقاً للحالة في تطبيق "توكلنا"، وحددت نسبة 40% لحضور الفعاليات الترفيهية المقامة في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية من تباعد جسدي وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات في مختلف مواقع الفعالية.

ودعت الراغبين بالاطلاع على الدليل الخاص بالإجراءات الصحية إلى زيارة الرابط https://www.gea.gov.sa/media/3027/events-safety-protocols.pdf.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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