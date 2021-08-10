وصول بعثة منتخب اليد إلى القاهرة بعد مشاركتها في طوكيو 2020

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وصلت مطار القاهرة الدولي طائرة بعثة منتخب كرة اليد الأول قادمه من طوكيو بعد احتلال الفريق المركز الرابع في اولمبياد 2020

وتنهي سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول بعثة منتخب اليد، من خلال مبنى الركاب رقم 2 فور وصولهم على متن رحلة الخطوط القطرية رقم 130‪1 القادمة من الدوحة، وسط تجهيزات واستعدادات خاصة للاحتفاء باستقبالهم

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على استقبال بعثة منتخب اليد، في مطار القاهرة، وسط حضور أيضا قيادات شركة ميناء القاهرة الجوي ومطار القاهرة.