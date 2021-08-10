أخبار عاجلة

استمرار الأعمال والتجهيزات لمشروع تبطين الترع في الأقصر -
وزير الري: ترشيد استخدام المياه وتحقيق التنمية المستدامة للمشروعات هدف رئيسي للري الحديث -
محافظ المنيا يبحث مع وفد هيئة إنقاذ الطفولة الدولية تنفيذ عدد من الأنشطة بالقرى -
الأهلي يكشف سبب استبعاد بدر بانون من قائمة الفريق قبل مواجهة الجونة -
دورة الألعاب البارالمبية تنطلق اليوم واحتفالات في اليابان -
ليلة حسم الدوري.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة -
وزير الاتصالات: «حياة كريمة» مبادرة اجتماعية تمس 58 مليون مواطن -
«الضرائب»: 15 سبتمبر آخر موعد لانضمام الشركات المسجلة بـ«كبار الممولين» للفاتورة الإلكترونية -
تعاني من هذه المشكلات.. 7 علامات مبكرة تُنذر بالإصابة بالخرف -
أمين عام التعاون الإسلامي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة باتجاه خميس مشيط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«كلمة حلوة» لـ شذي حسون ومحمد قماح تحقق أول مليون مشاهدة

Print
«كلمة حلوة» لـ شذي حسون ومحمد قماح تحقق أول مليون مشاهدة «كلمة حلوة» لـ شذي حسون ومحمد قماح تحقق أول مليون مشاهدة

لاقتراحات اماكن الخروج

حققت أغنية «كلمة حلوة» للمطربان شذى حسون ومحمد قماح، نجاحا كبيرا، حيث حققت أول مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع «يوتيوب»، وقامت شركة « ميوزيك» بتوزيع دعايا الأغنية والتي حققت نجاحا في توزيع هذه الأغنية وتعتبر المرة الأولي التي تغني بها شذي حسون باللهجة المصرية.

أغنية «كلمة حلوة» من كلمات رمضان أبوزيد، وألحان وتوزيع محمد قماح، وميكس وماستر خالد رؤوف، وجيتارات جاليليو، إخراج زوبيان وتوزيع شركة «شبكة ميوزيك» .

ونالت إعجاب الجمهور المصري والعربي وخاصة أنها المرة الأولي التي تغني بها شذي حسون بالمصري، وكانت مفاجأة للجميع وانهالت عليها التعليقات الايجابية.


وكانت آخر أعمال المطربة شذى حسون، أغنيتها (عاجل) التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب وهذه الاغنية الخليجية من كلمات سامر عطاالله ومن ألحان كرار شريف، أما الفيديو كليب فهو تحت اشراف مصور المشاهير ذبيان سعد.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمريكا تحمي "شبكة المتعاونين".. "اللاجئون الأفغان" قنبلة تتهيأ للانفجار!

أمريكا تحمي "شبكة المتعاونين".. "اللاجئون الأفغان" قنبلة تتهيأ للانفجار!

ما هي "شبكة حقاني" الأفغانية؟

ما هي "شبكة حقاني" الأفغانية؟

الداخلية السودانية: ضبط شبكة أجنبية لتهريب الهيروين

الداخلية السودانية: ضبط شبكة أجنبية لتهريب الهيروين

الموافقة على تجديد شبكة مياه الشرب بمنطقة مساكن إسكو في بهتيم

الموافقة على تجديد شبكة مياه الشرب بمنطقة مساكن إسكو في بهتيم