«كلمة حلوة» لـ شذي حسون ومحمد قماح تحقق أول مليون مشاهدة

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حققت أغنية «كلمة حلوة» للمطربان شذى حسون ومحمد قماح، نجاحا كبيرا، حيث حققت أول مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع «يوتيوب»، وقامت شركة «شبكة ميوزيك» بتوزيع دعايا الأغنية والتي حققت نجاحا في توزيع هذه الأغنية وتعتبر المرة الأولي التي تغني بها شذي حسون باللهجة المصرية.

أغنية «كلمة حلوة» من كلمات رمضان أبوزيد، وألحان وتوزيع محمد قماح، وميكس وماستر خالد رؤوف، وجيتارات جاليليو، إخراج زوبيان وتوزيع شركة «شبكة ميوزيك» .

ونالت إعجاب الجمهور المصري والعربي وخاصة أنها المرة الأولي التي تغني بها شذي حسون بالمصري، وكانت مفاجأة للجميع وانهالت عليها التعليقات الايجابية.



وكانت آخر أعمال المطربة شذى حسون، أغنيتها (عاجل) التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب وهذه الاغنية الخليجية من كلمات سامر عطاالله ومن ألحان كرار شريف، أما الفيديو كليب فهو تحت اشراف مصور المشاهير ذبيان سعد.