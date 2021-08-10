أخبار عاجلة

استمرار الأعمال والتجهيزات لمشروع تبطين الترع في الأقصر -
وزير الري: ترشيد استخدام المياه وتحقيق التنمية المستدامة للمشروعات هدف رئيسي للري الحديث -
محافظ المنيا يبحث مع وفد هيئة إنقاذ الطفولة الدولية تنفيذ عدد من الأنشطة بالقرى -
الأهلي يكشف سبب استبعاد بدر بانون من قائمة الفريق قبل مواجهة الجونة -
دورة الألعاب البارالمبية تنطلق اليوم واحتفالات في اليابان -
ليلة حسم الدوري.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة -
وزير الاتصالات: «حياة كريمة» مبادرة اجتماعية تمس 58 مليون مواطن -
«الضرائب»: 15 سبتمبر آخر موعد لانضمام الشركات المسجلة بـ«كبار الممولين» للفاتورة الإلكترونية -
تعاني من هذه المشكلات.. 7 علامات مبكرة تُنذر بالإصابة بالخرف -
أمين عام التعاون الإسلامي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة باتجاه خميس مشيط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الرئيس الأفغاني يدعو إلى تسليح المدنيين لمواجهة حركة «طالبان»

Print
الرئيس الأفغاني يدعو إلى تسليح المدنيين لمواجهة حركة «طالبان» الرئيس الأفغاني يدعو إلى تسليح المدنيين لمواجهة حركة «طالبان»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الرئيس الأفغاني أشرف غني، إلى تسليح المدنيين لمواجهة حركة «طالبان» .

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، التصدي بنجاح لهجوم مسلحي الحركة على مدينة مزار شريف، وذلك بعدما زعمت حركة «طالبان» مهاجمة مزار شريف، كبرى مدن شمال أفغانستان وعاصمة ولاية بلخ.، وفقا لوكالة «بلومبرج».

وأعلن الجيش الأفغاني تنفيذ غارات جوية ضد مقاتلي «طالبان» في ولاية بلخ، معلنا مقتل 18 من الحركة وإصابة 13 آخرين.

وشن الطيران الأمريكي قصفا على مواقع حركة «طالبان» في عدة مواقع منها مديرية نجراب بولاية كابيسة، وفي هلمند.

وتصاعدت حدة المواجهات بين القوات الأمنية ومسلحي حركة طالبان، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية الذي يكتمل في 11 سبتمبر المقبل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
استمرار الأعمال والتجهيزات لمشروع تبطين الترع في الأقصر

استمرار الأعمال والتجهيزات لمشروع تبطين الترع في الأقصر

وزير الري: ترشيد استخدام المياه وتحقيق التنمية المستدامة للمشروعات هدف رئيسي للري الحديث

وزير الري: ترشيد استخدام المياه وتحقيق التنمية المستدامة للمشروعات هدف رئيسي للري الحديث

محافظ المنيا يبحث مع وفد هيئة إنقاذ الطفولة الدولية تنفيذ عدد من الأنشطة بالقرى

محافظ المنيا يبحث مع وفد هيئة إنقاذ الطفولة الدولية تنفيذ عدد من الأنشطة بالقرى

الأهلي يكشف سبب استبعاد بدر بانون من قائمة الفريق قبل مواجهة الجونة

الأهلي يكشف سبب استبعاد بدر بانون من قائمة الفريق قبل مواجهة الجونة