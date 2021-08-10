الرئيس الأفغاني يدعو إلى تسليح المدنيين لمواجهة حركة «طالبان»

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دعا الرئيس الأفغاني أشرف غني، إلى تسليح المدنيين لمواجهة حركة «طالبان» .

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، التصدي بنجاح لهجوم مسلحي الحركة على مدينة مزار شريف، وذلك بعدما زعمت حركة «طالبان» مهاجمة مزار شريف، كبرى مدن شمال أفغانستان وعاصمة ولاية بلخ.، وفقا لوكالة «بلومبرج».

وأعلن الجيش الأفغاني تنفيذ غارات جوية ضد مقاتلي «طالبان» في ولاية بلخ، معلنا مقتل 18 من الحركة وإصابة 13 آخرين.

وشن الطيران الأمريكي قصفا على مواقع حركة «طالبان» في عدة مواقع منها مديرية نجراب بولاية كابيسة، وفي هلمند.

وتصاعدت حدة المواجهات بين القوات الأمنية ومسلحي حركة طالبان، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية الذي يكتمل في 11 سبتمبر المقبل.