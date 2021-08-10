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خالد عيد يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة وادي دجلة

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خالد عيد يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة وادي دجلة خالد عيد يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة وادي دجلة

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أعلن خالد عيد المدير الفني لنادي غزل المحلة عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة وادي دجلة ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل زعيم الفلاحين كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو شعبان.

خط الدفاع: فتحي مبروك - محمد فتح الله - أحمد عيد - معتز كاجو.

خط الوسط: أحمد الندري - خالد الأخميمي - أحمد أباظة.

خط الهجوم: عبدة يحيي - عبد الرحمن عاطف - أحمد الشيخ.

ويجلس على دكة البدلاء كلاً من: محمود رضا - محمود علاء - وأشرف سيد - وخالد كساب - يحيي حامد - وبسام ماهر - ومحمد غلوش - وبدر موسي - محمد عبدالقادر.

ويحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة فيما يتواجد وادي دجلة عند المركز قبل الأخير بعدما جمع 23 نقطة.

المصرى اليوم

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