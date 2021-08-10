خالد عيد يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة وادي دجلة

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أعلن خالد عيد المدير الفني لنادي غزل المحلة عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة وادي دجلة ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل زعيم الفلاحين كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو شعبان.

خط الدفاع: فتحي مبروك - محمد فتح الله - أحمد عيد - معتز كاجو.

خط الوسط: أحمد الندري - خالد الأخميمي - أحمد أباظة.

خط الهجوم: عبدة يحيي - عبد الرحمن عاطف - أحمد الشيخ.

ويجلس على دكة البدلاء كلاً من: محمود رضا - محمود علاء - وأشرف سيد - وخالد كساب - يحيي حامد - وبسام ماهر - ومحمد غلوش - وبدر موسي - محمد عبدالقادر.

ويحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة فيما يتواجد وادي دجلة عند المركز قبل الأخير بعدما جمع 23 نقطة.