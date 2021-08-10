مدرسة بسط سيناء تفوز بلقب «المعلمة القدوة» على مستوى الجمهورية

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نظم قطاع المعاهد الازهرية بالقاهرة، اليوم، احتفالية لتكريم المعلمة القدوة لمعلمات رياض الأطفال على مستوى الجمهورية.

وأكدت المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، على قيام المعلمة، فاطمة عبدالحى على سليمان معلمة رياض الاطفال بمعهد الشهيد حمادة فتحى الابتدائي بالحسنة، بتمثيل المحافظة.

أضافت المنطقة، أنه بعد إجراء التصفيات على مستوى الجمهورية فازت المعلمة باللقب لترفع اسم إدارة رياض الاطفال بمنطقة شمال سيناء عاليا لتتحدى الصعاب وتتحدى عوامل المكان والزمان وتعلن أن للتفوق عنوان.

ولقد أعربت المعلمة عن سعادتها وامتنانها لتكريمها من فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الازهر الشريف، وفضيلة الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وعددٌ من قياداتِ الأزهر الشريف.

و اعتبرت المعلمة أن هذا التكريم هو لجميع معلمات رياض الأطفال بمنطقة شمال سيناء، مقدمة الشكر والتقدير إلى فضيلة الشيخ محسن ابوالقاسم رئيس الاداره المركزيه لمنطقه شمال سيناء الازهريه، ومحمد عبدالعظيم محمد عطية مدير عام المنطقه للعلوم الثقافيه ورعاية الطلاب، على كل ما قدموه من جهد لإتاحة كافة السبل للتفوق.

كما قدمت الشكر إلى الدكتور خالد برهامى مدير إدارة رياض الاطفال، وسلوى نجاتى موجه عام رياض الاطفال على كل ما قدموه من خبرات ومتابعات دورية وما بذلوه من مجهود للوصول إلى القمة.