أخبار عاجلة

استمرار الأعمال والتجهيزات لمشروع تبطين الترع في الأقصر -
وزير الري: ترشيد استخدام المياه وتحقيق التنمية المستدامة للمشروعات هدف رئيسي للري الحديث -
محافظ المنيا يبحث مع وفد هيئة إنقاذ الطفولة الدولية تنفيذ عدد من الأنشطة بالقرى -
الأهلي يكشف سبب استبعاد بدر بانون من قائمة الفريق قبل مواجهة الجونة -
دورة الألعاب البارالمبية تنطلق اليوم واحتفالات في اليابان -
ليلة حسم الدوري.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة -
وزير الاتصالات: «حياة كريمة» مبادرة اجتماعية تمس 58 مليون مواطن -
«الضرائب»: 15 سبتمبر آخر موعد لانضمام الشركات المسجلة بـ«كبار الممولين» للفاتورة الإلكترونية -
تعاني من هذه المشكلات.. 7 علامات مبكرة تُنذر بالإصابة بالخرف -
أمين عام التعاون الإسلامي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة باتجاه خميس مشيط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مدرسة بسط سيناء تفوز بلقب «المعلمة القدوة» على مستوى الجمهورية

Print
مدرسة بسط سيناء تفوز بلقب «المعلمة القدوة» على مستوى الجمهورية مدرسة بسط سيناء تفوز بلقب «المعلمة القدوة» على مستوى الجمهورية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم قطاع المعاهد الازهرية بالقاهرة، اليوم، احتفالية لتكريم المعلمة القدوة لمعلمات رياض الأطفال على مستوى الجمهورية.

وأكدت المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، على قيام المعلمة، فاطمة عبدالحى على سليمان معلمة رياض الاطفال بمعهد الشهيد حمادة فتحى الابتدائي بالحسنة، بتمثيل المحافظة.

أضافت المنطقة، أنه بعد إجراء التصفيات على مستوى الجمهورية فازت المعلمة باللقب لترفع اسم إدارة رياض الاطفال بمنطقة شمال سيناء عاليا لتتحدى الصعاب وتتحدى عوامل المكان والزمان وتعلن أن للتفوق عنوان.

ولقد أعربت المعلمة عن سعادتها وامتنانها لتكريمها من فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الازهر الشريف، وفضيلة الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وعددٌ من قياداتِ الأزهر الشريف.

و اعتبرت المعلمة أن هذا التكريم هو لجميع معلمات رياض الأطفال بمنطقة شمال سيناء، مقدمة الشكر والتقدير إلى فضيلة الشيخ محسن ابوالقاسم رئيس الاداره المركزيه لمنطقه شمال سيناء الازهريه، ومحمد عبدالعظيم محمد عطية مدير عام المنطقه للعلوم الثقافيه ورعاية الطلاب، على كل ما قدموه من جهد لإتاحة كافة السبل للتفوق.

كما قدمت الشكر إلى الدكتور خالد برهامى مدير إدارة رياض الاطفال، وسلوى نجاتى موجه عام رياض الاطفال على كل ما قدموه من خبرات ومتابعات دورية وما بذلوه من مجهود للوصول إلى القمة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
استمرار الأعمال والتجهيزات لمشروع تبطين الترع في الأقصر

استمرار الأعمال والتجهيزات لمشروع تبطين الترع في الأقصر

وزير الري: ترشيد استخدام المياه وتحقيق التنمية المستدامة للمشروعات هدف رئيسي للري الحديث

وزير الري: ترشيد استخدام المياه وتحقيق التنمية المستدامة للمشروعات هدف رئيسي للري الحديث

محافظ المنيا يبحث مع وفد هيئة إنقاذ الطفولة الدولية تنفيذ عدد من الأنشطة بالقرى

محافظ المنيا يبحث مع وفد هيئة إنقاذ الطفولة الدولية تنفيذ عدد من الأنشطة بالقرى

الأهلي يكشف سبب استبعاد بدر بانون من قائمة الفريق قبل مواجهة الجونة

الأهلي يكشف سبب استبعاد بدر بانون من قائمة الفريق قبل مواجهة الجونة