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الرئيس السوري يُعين خريج جامعة القاهرة وزيرا للإعلام

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الرئيس السوري يُعين خريج جامعة القاهرة وزيرا للإعلام الرئيس السوري يُعين خريج جامعة القاهرة وزيرا للإعلام

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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوما بتشكيل السورية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء، المهندس حسين عرنوس.

وكان تعيين وزير جديد للإعلام أبرز ما جاء في تشكيل الحكومة وهو بطرس الحلاق.

وكان قد أصدر الرئيس الأسد في مارس الماضي مرسوما بتعيين الحلاق نائبا لرئيس جامعة دمشق للشؤون العلمية، لمدة سنتين، وذلك إلى جانب رئاسته لقسم العلاقات العامة والإعلام في كلية الإعلام بجامعة دمشق الذي يشغله منذ عام 2017.

وكان يشغل عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق بين عامي (2013 ـ 2017)، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في إدارة المؤسسات الإعلامية من كلية الإعلام بجامعة القاهرة عام 1999، وحاصل على درجة الماجستير في العلاقات العامة والإعلان، في الجامعة ذاتها، وهي المادة التي يدرسها في كلية الإعلام بجامعة دمشق منذ عام 2007.

المصرى اليوم

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