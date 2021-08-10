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وزير التعليم: «البوكليت» و«التابلت» و«البابل شيت» مجرد أدوات لأداء الامتحان

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وزير التعليم: «البوكليت» و«التابلت» و«البابل شيت» مجرد أدوات لأداء الامتحان وزير التعليم: «البوكليت» و«التابلت» و«البابل شيت» مجرد أدوات لأداء الامتحان

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا يوجد شيء اسمه «ثانوية البوكليت» ولا «ثانوية التابلت» ولا «ثانوية البابل شيت»، مضيفا: «هذه المسميات ما هي إلا تسطيح شديد للأمور، وأرجو عدم تناولها لأن الموضوع أكثر عمقا من ذلك، ودعونا نفكر في فلسفة التقييم وهدف التطوير بدلا من إهداره بهذه المسميات».

وأضاف شوقي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «البوكليت والتابلت والبابل شيت مجرد أدوات لأداء الامتحان، وليست هي القضية المحورية ولا علاقة لها بالتطوير على الإطلاق والتركيز عليها مضلل وخاطئ».

وتابع: «الأساس في تطوير المرحلة الثانوية هو أسلوب بناء الأسئلة وما تقيسه هذه الأسئلة وكيفية تحضير الطالب لها بما يحقق أهداف التعلم، أما إضاعة الوقت في جدل هائل حول الوسيلة يثبت أننا بحاجة إلى تفكر أعمق وأدق في أهداف التطوير نفسها».

المصرى اليوم

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