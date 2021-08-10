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رئيس جامعة الأقصر يتابع إجراء اختبارات القدرات بكلية السياحة والفنادق

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رئيس جامعة الأقصر يتابع إجراء اختبارات القدرات بكلية السياحة والفنادق رئيس جامعة الأقصر يتابع إجراء اختبارات القدرات بكلية السياحة والفنادق

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واصل الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، متابعة سير اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلية السياحة والفنادق بطيبة، لليوم الرابع على التوالي، يرافقه الدكتورة صابرين جابر عبدالجليل، عميد الكلية، والدكتور أحمد عبيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مايكل مجدي وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة أيمان فؤاد أمين عام الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وتفقد رئيس الجامعة، سير الاختبارات بالقاعة، واطمأن على توفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال إجراء الاختبارات، كما استعرض الإجراءات التي وضعتها الكلية والتي تشمل تطبيق المعايير التي تضمن سلامة الطلاب من حيث توفير المعقمات وتوفير مسافات متباعدة بين كل طالب بداخل القاعة مقر انعقاد الاختبارات.

وأشاد «محجوب» بالإجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها الكليات بالتنسيق مع الجامعة، والإدارة الطبية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، ومراعاة تقليل الكثافة العددية داخل اللجان.

كانت اختبارات القدرات بجامعة الأقصر، قد انطلقت السبت الماضي، بكليتي الفنون الجميلة والسياحة والفنادق، ومن المقرر أن تستمر أعمال الاختبارات حتى يوم 19 من أغسطس الجاري.

المصرى اليوم

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