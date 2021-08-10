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بروكسل: لوكاشينكو يستخدم المهاجرين لزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي

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بروكسل: لوكاشينكو يستخدم المهاجرين لزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي بروكسل: لوكاشينكو يستخدم المهاجرين لزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي

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اتهمت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو باستخدام أزمة المهاجرين في بلاده لزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي.

وقالت المسؤولة في تصريحات أدلت بها لصحيفة «فاينانشال تايمز» اليوم الثلاثاء: «ما يحاول لوكاشينكو فعله هو زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي وهو يستخدم الناس لغرض عدواني. العقوبات أضرت به حقيقة، لذا فهو يحاول أن يعمل شيئا ما لإبداء المقاومة».

واعتبرت يوهانسون أن هناك صلة بين «يأس» لوكاشينكو والعقوبات الغربية المفروضة على مينسك، الأمر الذي يجعله يلجأ إلى «العنف» و«تهديد أوروبا»، وذلك باستخدام المهاجرين «ضد ليتوانيا وبولندا ولاتفيا والاتحاد الأوروبي».

وذكرت المسؤولة أن الاتحاد الأوروبي قد أرسل موظفين من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (Frontex) إلى لاتفيا وهو مستعد لتوسيع صفوفهم في المنطقة عند الضرورة.

المصرى اليوم

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