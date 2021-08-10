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البابا تواضروس يطلع على التقرير السنوي لأسقفية الخدمات

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البابا تواضروس يطلع على التقرير السنوي لأسقفية الخدمات البابا تواضروس يطلع على التقرير السنوي لأسقفية الخدمات

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استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الثلاثاء، الأنبا يوليوس، الأسقف العام لكنائس القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، وأعضاء اللجنة التنفيذية لأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية وأعضاء برنامج التخطيط والمتابعة والتقييم والمنسقين الميدانيين، لتقديم التقرير السنوي لخدمة الأسقفية، وذلك بحضور الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، مشيدا بالتقرير والجهد المبذول في أسقفية الخدمات.

وأوصى البابا بالتنسيق مع مبادرة "حياة كريمة" في مناطق الخدمة المتعددة، وأهمية الدور الفعال للكنيسة في العمل المجتمعي، والتحضير للاحتفال بمرور 60 عامًا على إنشاء أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية في 30 سبتمبر 2022.

المصرى اليوم

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