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تركيا.. السيطرة على حريق موغلا ميلاس الذي استمر 11 يوما

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تركيا.. السيطرة على حريق موغلا ميلاس الذي استمر 11 يوما تركيا.. السيطرة على حريق موغلا ميلاس الذي استمر 11 يوما

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أفادت وزارة الزراعة التركية مساء يوم الثلاثاء، بأنه قد تمت السيطرة على حريق موغلا ميلاس الذي استمر 11 يوما.

وقالت الوزارة في تغريدة على «تويتر» إن عمليات التبريد مستمرة.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن 3 طائرات و18 مروحية وعدد كبير من سيارات الإطفاء والآليات المجنزرة شاركت في أعمال إخماد الحرائق.

وإلى جانب الطائرات والمروحيات والعربات، ساهم أكثر من ألف رجل إطفاء في عمليات إخماد حرائق الغابات.

ومنذ 28 يوليو الماضي، طالت حرائق عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية.

وتمكنت السلطات من إخماد معظمها، علما أن حصيلة الضحايا بلغت 6 وفيات بالإضافة إلى عشرات الإصابات، فيما أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان تلك المناطق منكوبة.

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