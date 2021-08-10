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"مستشفى رعاية الرياض" يوقّع اتفاقية تعاون مع "جمعية الأطفال ذوي الإعاقة"

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"مستشفى رعاية الرياض" يوقّع اتفاقية تعاون مع "جمعية الأطفال ذوي الإعاقة" "مستشفى رعاية الرياض" يوقّع اتفاقية تعاون مع "جمعية الأطفال ذوي الإعاقة"
لفتح قنوات لتفعيل التعاون الخدمي المشترك وبناء علاقة تكاملية مؤسسية

وقّعت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، ممثلة بمستشفى رعاية الرياض، اليوم، اتفاقية تعاون مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة؛ لتحقيق التعاون المثمر بين القطاعين الصحي والخيري، وسعيا لتطوير ودعم أطر التفاهم المشترك في خدمة قضية الإعاقة وذوي الإعاقة في المجتمع، وفتح قنوات لتفعيل التعاون الخدمي المشترك، وبناء علاقة تكاملية مؤسسية بما ينسجم مع الدور الريادي للقطاعين.

مثّل مستشفى رعاية الرياض الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالعزيز بن صالح العبيد، فيما مثل الجمعية في توقيع الاتفاقية المدير التنفيذي الدكتور احمد بن عبدالعزيز التميمي.

وتهدف الاتفاقية لتقديم خدمات تأهيلية لأطفال الجمعية لمن هم أكبر من 12 سنة والأطفال غير المشمولين في برامجها، إضافة إلى عمل الجبائر والأجهزة المساعدة، إلى جانب الخدمات المخبرية والتي تشمل التحاليل، والأشعة، وفحوصات النظر والسمع، مع حصول الأطفال على خصومات خاصة من مستشفى رعاية الرياض.

وأشارت الاتفاقية إلى قيام مستشفى رعاية الرياض بانتداب بعض الأطباء في تخصصات محددة مثل الأسنان والسمع لعمل عيادات دورية؛ للكشف على حالات أطفال الجمعية، وتحويلهم للمستشفى إذا دعت الحاجة لذلك، مع قيام الجمعية بترخيص مركز معتمد في هيئة التخصصات الصحية لإقامة دورات تدريبية، وتخصيص عدد من الكراسي لحضور منسوبي المستشفى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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