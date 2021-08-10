تخطينا ذروة الحالة شديدة الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى الاثنين المقبل

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نقدم لكم تغطية خاصة عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة، حيث أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أنه مازالت البلاد تشهد ارتفاعا كبيرا فى درجات الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة.

ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقي الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها الثلاثاء إن البلاد تخطت ذروة الحالة شديدة الحرارة التي شهدتها أغلب أنحاء مصر وتوقعت انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع على السواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا عن حالة الطقس اليوم، تشير فيه إلى طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء، واستمرار ارتفاع درجات الرطوبة على أغلب المناطق، ويستمر نشاط الرياح بما يخفض من الشعور بارتفاع درجات الحرارة ليلاً فى مصر، وتنخفض درجة الحرارة العظمي فى أسوان 3 درجات اليوم عن الأمس وهى كانت أعلي درجة حرارة فى مصر أمس لتصل اليوم إلي 42 درجة.

توقعات حالة الطقس اليوم في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية طقسا شديد الحرارة رطبا اليوم في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء، ويميل للحرارة على السواحل الشمالية، ويتوقع أن يكون الطقس معتدل الحرارة رطبًا خلال الليل.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء، وتظل درجات الرطوبة مرتفعة، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وكذلك البحر الأحمر.

تفاصيل درجات الحرارة غدًا في مصر

يٌتوقع أن تكون درجة الحرارة في القاهرة العظمي اليوم 37 للعظمى والصغرى 25 وتصل المحسوسة إلي 39 درجة، وتكون درجة الحرارة في الإسكندرية العظمي 32 والصغرى 25 والمحسوسة 35 درجة.

وتكون درجات الحرارة في بورسعيد 33-26.

درجات الحرارة دمنهور 33-26.

درجات الحرارة بلطيم 32-25.

درجات الحرارة دمياط 32-26.

درجات الحرارة الإسماعيلية 38-24.

درجات الحرارة شبين الكوم 37-25.

درجات الحرارة السويس 37-24.

درجات الحرارة الطور 35-26.

درجات الحرارة الغردقة 39-29.

درجات الحرارة العريش 34-26.

درجات الحرارة السلوم 33-24.

درجات الحرارة طابا 36-25.

درجات الحرارة رفح 33-26.

درجات الحرارة مطروح 31-24.

درجات الحرارة شرم الشيخ 39-29.

درجات الحرارة طنطا 37-25.

حالة الطقس غدًا الأربعاء

وتستمر حالة الطقس غدًا الي حد قريب من طقس اليوم، وتكون درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء للعظمي فى كل من القاهرة والوجه البحري، 38-40، ودرجة الحرارة جنوب سيناء 38-41.

درجة الحرارة علي السواحل الشمالية 32-35ـ اما درجة الحرارة شمال الصعيد 38-42، وجنوب الصعيد 43-43 درجة، ويستمر تكون الشبورة المائية فى الصباح وارتفاع درجات الرطوبة ونشاط الرياح.

خريطة توزيع درجات الحرارة اليوم السبت - صورة أرشيفية

حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأسبوع

تظل درجات الرطوبة مرتفعة وتكون درجات الحرارة المتوقعة للعظمى والمحسوسة فى شمال الصعيد الخميس والأحد 39-41، وتنخفض الجمعة والسبت إلى 38-40، درجة، وفي جنوب الصعيد تكون من الخميس إلى السبت إلى 43-44، وتكون درجة الحرارة الأحد إلى 42-43 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في القاهرة والوجه البحري الخميس والأحد 38-40، وتنخفض الجمعة والسبت إلى 37-39 درجة، وفي جنوب سيناء تكون الخميس والسبت والأحد إلى 39-42، وتكون الجمعة إلى 38-41 درجة، وفى السواحل الشمالية تكون من الخميس إلى السبت 32-35، وتكون الأحد إلى 31-43 درجة.

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